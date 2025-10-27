Суд арестовал обвиняемого в обмане 101-летней жительницы Каширы

Суд заключил под стражу обвиняемого в мошенничестве в отношении 101-летней жительницы Каширы, ветерана Великой Отечественной войны. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

«В Кашире заключен под стражу 18-летний курьер, входивший в состав организованной группы телефонных мошенников. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). Сегодня суд с учетом позиции представителя Каширской городской прокуратуры заключил молодого человека под стражу до 22 декабря 2025 года», – рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ранее Агентство «Москва», потерпевшей на домашний телефон позвонили неизвестные, которые попросили назвать паспортные данные якобы для замены счетчиков. Позже женщине позвонили мнимые сотрудники военной прокуратуры и запугали ее тем, что она сообщила свои персональные данные сотрудникам Вооруженных сил Украины.

Мошенники заявили о необходимости срочно задекларировать принадлежащие ей деньги, чтобы уберечь их от перевода на чужие счета. На следующий день, 22 октября, фигурант, выступая в роли курьера, прибыл по адресу проживания потерпевшей и получил от нее 185 тыс. руб. Каширская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.