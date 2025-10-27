После концерта рэпера Blizkey во Владикавказе произошла массовая драка

Концерт российского исполнителя Blizkey (Валерий Майромян) во Владикавказе закончился массовой дракой. Инцидент произошёл в ресторане «Торне», где, по словам очевидцев, организаторы продали больше билетов, чем позволяла вместимость зала.

По информации МВД региона, полиция уже начала проверку, а правоохранители ищут зачинщиков конфликта. Очевидцы сообщают, что драка началась после давки на маленьком танцполе и поведения пьяных подростков, которые танцевали лезгинку на столах.

Несколько посетителей обратились за медицинской помощью. Также публикуется информация, что охрана заведения якобы не пыталась предотвратить конфликт. Ситуация остаётся на контроле правоохранительных органов.

Ранее мы рассказывали о том, что после концерта группы «Папин Олимпос» в Ростове-на-Дону на солиста напали шесть человек. Как сообщил солист группы Давид Сайфуллоев во время драки он получил перелом руки.