Посадивший за руль безжизненную учительницу россиянин сделал заявление

В Оренбургской области подозреваемый в расправе над учительницей физкультуры в Бугуруслане прибыл на допрос. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным агентства, на допросе свою вину он полностью признал и дал признательные показания. Сейчас следователь ходатайствует об аресте фигуранта сроком на два месяца.

Потерпевшая — учительница физкультуры в гимназии №1 в Бугуруслане.

По версии следствия, мужчина поджидал ее у принадлежащего ей автомобиля марки Nissan Qashqai, припаркованного на улице Нагорной.

О преступлении стало известно 25 октября. Тогда пострадавшая планировала сесть в свою машину. В этот момент из кустов выскочил подозреваемый и напал на нее. Он стал сдавливать ей горло прямо в салоне автомобиля. Через некоторое время женщина перестала дышать.

После расправы злоумышленник сел за руль и скрылся с места преступления вместе с женским телом. Далеко уехать не получилось, он не справился с управлением и врезался в столб, после чего вышел из автомобиля и пересадил пострадавшую за руль.