Заказчик похищений людей в Петербурге находится не в России

Заказчик похищений людей в Санкт-Петербурге находится не в России, заявил один из задержанных.

«Я его (заказчика. — RT) не видел никогда в жизни. Знаю только то, что он не из России. Откуда, нам не говорили», — сказал один из них на допросе.

Другой сообщил, что ему предложили «поработать спортсменом» и «инсценировать задержание».

23 октября четверо мужчин около дома на Вязовой улице в Санкт-Петербурге попытались похитить Мостового, используя силу. Это им не удалось по независящим от них обстоятельствам.

Затем эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове.

Ранее сообщалось, что попытку похищения футболиста Мостового организовал студент-второкурсник.