Водитель, сбивший четверых пешеходов в Твери, неоднократно превышал скорость

"МК" стало известно, что водитель, который сбил четырех пешеходов на остановке общественного транспорта в Твери, ранее уже превышал скорость.

© Московский Комсомолец

Так, только в 2025 году водитель "Опеля" получил 14 штрафов за превышение скорости (часть 2 статьи 12.9). Также мужчина нарушал по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ, дважды – по статье 12.6 КоАП, а в прошлом году также получил штраф за превышение скорости.

Напомним, ранее сообщалось, что азербайджанцу, который наехал на четырех пешеходов на остановке в Твери, вынесли меру пресечения в виде запрета определенных действий. По нашим данным, прокуратура собирается обжаловать это решение.