Верховный суд получил иск о запрете деятельности «Съезда народных депутатов»

Верховный суд России получил иск о признании террористической организацией и запрете «Съезда народных депутатов», созданного экс-депутатом Госдумы Ильей Пономарёвым*. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, организация была создана в 2022 году в Польше.

В феврале 2025 года ФСБ России возбудила уголовное дело против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва по статьям «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Организация террористического сообщества и участие в нём».

Уголовное производство связано с созданием иноагентом в 2022 году в Польше политического движения, целью которого является изменение конституционного строя России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.