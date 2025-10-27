Таможенники пресекли ввоз в Россию более 700 кг санкционного шоколада
Алтайские таможенники пресекли ввоз из Казахстана в Россию более 700 кг санкционного украинского шоколада. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.
Отмечается, что таможенники остановили для проверки фуру, которая ехала в Россию из Казахстана.
«В кузове машины находились 372 картонные коробки с плиточным шоколадом производства кондитерской фабрики Украины», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что такая продукция находится под санкциями. Ввозить её в Россию запрещено.
Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье о несоблюдении запретов и ограничений.
Ранее в Татарстане таможенники задержали россиянок с украшениями на 4,5 млн рублей.