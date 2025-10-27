Таможенники пресекли ввоз в Россию более 700 кг санкционного шоколада

Алтайские таможенники пресекли ввоз из Казахстана в Россию более 700 кг санкционного украинского шоколада. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Отмечается, что таможенники остановили для проверки фуру, которая ехала в Россию из Казахстана.

«В кузове машины находились 372 картонные коробки с плиточным шоколадом производства кондитерской фабрики Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что такая продукция находится под санкциями. Ввозить её в Россию запрещено.

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье о несоблюдении запретов и ограничений.

