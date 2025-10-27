Соседи раскрыли мотивы подозреваемого в убийстве учительницы под Оренбургом

Задушивший женщину житель Оренбургской области обвинял ее в колдовстве и считал, что она виновата в смерти его матери. Об этом сообщает 360.ru и публикует кадры с места преступления.

Напомним, что учительница шла к своей машине, а 42-летний злоумышленник выбежал из кустов и начал ее душить. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области, после расправы мужчина поместил тело погибшей на заднее сиденье, сел за руль и направился за город.

Однако поездка была прервана: водитель не справился с управлением и попал в ДТП. В попытке скрыть следы преступления он переместил жертву на переднее сиденье и предпринял попытку поджечь машину. На этом этапе его задержали правоохранители.

По информации источников, у задержанного наблюдалось психическое помешательство. Он начал обвинять педагога в колдовстве, утверждая, что из-за ее «заговора» скончалась его мать.

По данным Telegram-канала SHOT и рассказам соседей, мужчина проживал со своей погибшей матерью-пенсионеркой на ее пенсию и никогда не работал. Сообщается, что он периодически избивал пожилую женщину, но та из жалости не писала на него заявления в полицию.

Учительница физкультуры, жившая по соседству, помогала пенсионерке и, по словам соседей, не давала сыну ее обижать.

6 октября мать мужчины скончалась, что, по словам очевидцев, серьезно усугубило его психическое состояние. Он начал винить в своем одиночестве и финансовых проблемах соседку и проявлять в ее сторону агрессию.

Как отмечают источники, ранее он уже нападал на женщину, но тогда ей удалось отбиться. В этот раз справиться с ним она не смогла. У погибшей учительницы остался 14-летний сын.

