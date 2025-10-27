В Туле из дома эвакуировали 200 человек после ночной атаки дронов ВСУ

Из пятиэтажного дома на Санаторной улице в Мясново в Туле эвакуировали жильцов после ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил Telegram-канал Myslo.

Уточняется, что рядом с домой обнаружили обломок украинского дрона.

— Для жителей дома организовали пункт временной дислокации, сейчас там 24 человека. В настоящий момент на месте работают экстренные службы. Ситуация находится на контроле, — передает Telegram-канал.

В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 193 украинских БПЛА над российскими регионами. При этом 47 дронов сбили над территорией Брянской области.

27 октября режим ракетной опасности объявили в Орловской области. 26 октября более 10 мощных взрывов прозвучало над Тульской областью. По предварительным данным, над регионом работали силы противовоздушной обороны.