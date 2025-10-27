При взрыве на складе в Испании пострадали три человека

При взрыве на складе по переработке медотходов в Испании пострадали три человека
По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва на складе по переработке медицинских отходов в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча. Об этом сообщили региональные власти.
По их информации, инцидент произошел в населенном пункте Сокуэльямос.
"По меньшей мере три человека получили серьезные ранения", - говорится в публикации местной службы экстренной помощи в X.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, пожарные и медики. Причины случившегося пока не уточняются.