При взрыве на складе в Испании пострадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва на складе по переработке медицинских отходов в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча. Об этом сообщили региональные власти.

© Miguel Escavias/IMAGO/TACC

По их информации, инцидент произошел в населенном пункте Сокуэльямос.

"По меньшей мере три человека получили серьезные ранения", - говорится в публикации местной службы экстренной помощи в X.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, пожарные и медики. Причины случившегося пока не уточняются.