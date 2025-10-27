Две драки «на ножах» произошли за сутки в Москве

Сразу две драки на ножах произошли в Рязанском районе столицы и Новой Москве за двое суток. Госпитализация понадобилась двум пострадавшим.

Как выяснил «МК», первый случай произошел в ночь на воскресенье. В квартире на Яснополянской улице собралась компания молодых людей, употребляющих алкогольные напитки. В какой-то момент двое участников вечеринки 23 и 28 лет от роду начали спорить и доказывать друг другу свои позиции, в результате у одного из собеседников не выдержало терпение.

Схватив в руки кухонный нож в порыве гнева старший из мужчин начал наносить увечья младшему собутыльнику, он ударил его ножом в шею. Рядом находившиеся ребята быстро обезоружили буйного гостя и помогли доставить раненого друга в больницу. Врачи оказали первую медицинскую помощь. Сейчас пострадавший находится в реанимации - его состояние стабильное.

Второй случай произошел в ночь на понедельник в Новой Москве. Конфлик возник у 27-летнего мужчины, уроженца Украины, и его 31-летней соседки, приезжей из Калмыкии, совместно снимавших квартиру в городе Московский. По словам женщины, сосед, IT- специалист по профессии, начал употреблять алкоголь. Опьянев, он потерял рассудок и начал домогаться до трезвой собеседницы. Со слов дамы, ей пришлось применить самооборону. Оппонент получил глубокую колющую рану ноги. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Пациента доставили в больницу, но после оказания медпомощи его выписали.

Через некоторое время стало известно, что от претензий к друг другу арендаторы воздержались.