Экс-владелец «Южуралзолота» вывел за границу более 163 млрд рублей

Генпрокуратура РФ установила, что бывший владелец «Южуралзолота» (ЮГК) Константин Струков вывел за границу более 163 млрд рублей.

© Донат Сорокин/ТАСС

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В иске говорится, что всего за границу Струковым было направлено свыше 163 млрд рублей, за счет которых в различных странах (Черногория, Сербия, Швейцария, Турция) были приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов», — говорится в сообщении.

В июле стало известно, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах компании «Южуралзолото». Они обнаружили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации объектов в Челябинской области. По данным ведомств, из-за этих нарушений водоохранная зона оказалась загрязнена, а экология региона ухудшилась.

Позже Советский районный суд Челябинска принял решение о снятии Константина Струкова с поста президента управляющей компании «Южуралзолото группа компаний».

По версии следствия, Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний. Суд постановил передать эти активы в доход государства.