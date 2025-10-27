В Сочи экс-директора дорожной компании осудили на четыре года

Суд в Сочи приговорил бывшего директора ГУП КК "Дагомысское ДРСУ" Сафарбия Напсо к четырем годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве, растрате и превышении должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Напсо вместе со своими сообщниками незаконно присвоил асфальтобетонный завод стоимостью порядка 81,6 млн рублей.

"Лазаревским районным судом г. Сочи оглашен приговор в отношении Сафарбия Напсо, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. <...> Судом Напсо признан виновным, с учетом досудебного соглашения ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. <...> Уголовное дело в отношении других сотрудников предприятия находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.

Напсо в составе организованной группы с 2018 по 2021 год с помощью подставных подконтрольных им юридических и физических лиц похитили имущество предприятия - транспортные средства и дорожную технику - на общую сумму более 45 млн рублей. В 2019 году он вместе с сообщниками подготовил фиктивную оценочную документацию и совершил сделку, по условиям которой асфальтобетонный завод, являющийся собственностью "Дагомысского ДРСУ", был передан подконтрольному подсудимым юридическому лицу. Стоимость сделки составила менее 1 млн рублей, а фактическая стоимость завода составляла порядка 81,6 млн рублей.

Кроме того, с 2019 по 2020 год Напсо и его сообщники получили более 4 млн рублей, используя подконтрольное юридическое лицо и фиктивные документы, подтверждающие поставку товаров и являющиеся основанием для оплаты. С 2020 по 2021 год на основании ложных документов об исполнении выполненных по контракту работ Напсо с сообщниками присвоили свыше 79 млн рублей.

В 2023 году прокуратура выявила хищение 144 млн рублей бюджетных средств при капитальном ремонте дороги по нацпроекту в Сочи. По данным надзорного ведомства, должностные лица организации-подрядчика "Дагомысское ДРСУ" внесли в акты выполненных работ ложные сведения относительно объемов фактически выполненных работ. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.