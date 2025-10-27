Появились подробности убийства учительницы под Оренбургом

В Оренбургской области была убита учительница физкультуры. Предполагается, что она имела конфликт с человеком, который ее задушил, сообщает News.ru со ссылкой на соседку педагога.

Собеседница отметила, что, несмотря на постоянные конфликты, финал этой неприязни стал для всех неожиданностью и вызвал глубокое потрясение. По ее словам, задушенная учительница и ее вероятный убийца были соседями и конфликтовали уже не первый раз.

Соседка убитой женщины отметила, что мужчина, совершивший преступление, психически болен. Он всегда был странным и нелюдимым, отметила собеседница. С ее слов, он всю жизнь прожил с мамой, однако она недавно умерла из-за болезни.

«А с [задушенной учительницей] Мариной у них всегда не ладилось. Он ее то в убийстве собаки обвинял, то еще что-то. Очень жаль ее, она была очень хорошей женщиной, 20 лет проработала в одном месте. Отзывчивая, понимающая», — рассказала соседка убитой, отметив, что у педагога остался сын.

По данным Shot, мужчина убил соседку из мести. Как утверждается, он жил на пенсию своей пожилой матери и иногда избивал ее. А учительница ухаживала за пенсионеркой и не давала сыну ее обижать, пишет Telegram-канал.

Соседи мужчины отметили, что мать преступника несколько раз обращалась в психиатрическую больницу, так как сын вел себя странно, но его не забирали. Сообщается, что 6 октября мать убийцы скончалась. Тогда психологическое состояние Васильева ухудшилось. По словам соседей, он начал обвинять Марину в своем одиночестве, отсутствии денег и проявлять агрессию.

Ранее сообщалось, что учителя физкультуры гимназии в оренбургском городе Бугуруслане убили в собственной машине. По предварительной информации, 42-летний подозреваемый задушил женщину днем на оживленной улице и попытался инсценировать ДТП. Выяснилось, что он состоит на психиатрическом учете.