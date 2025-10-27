Четверых жителей Новгорода осудили за незаконные азартные игры

Суд в Великом Новгороде приговорил четверых горожан к различным срокам лишения свободы за организацию онлайн-казино. Прибыль от незаконных операций составила 10,2 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре.

"Новгородский районный суд с участием представителя прокуратуры Великого Новгорода вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четырех жителей региона - Александра Серегина, Александра Драгуца, Олега Лупу и Владимира Молнара. В зависимости от роли и степени участия в совершенных действиях они признаны виновными по ч. 2, 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). <…> Общий доход от преступной деятельности превысил 10,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с марта 2021 года по июль 2024 года Серегин, Лупу и Молнар организовали проведение азартных игр в интернете на территории Великого Новгорода и Крестецкого района Новгородской области. Впоследствии к деятельности организованной группы были привлечены Драгуца и еще один соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Указанные лица, выполняя функции администраторов игровых клубов, проводили азартные игры вне игорной зоны. Вину в совершении преступлений подсудимые признали частично.

Суд назначил Александру Серегину наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тыс. рублей с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей. При этом в силу обстоятельств, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, подсудимый от него освобожден.

Олег Лупу приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, Владимир Молнар - к одному году шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей, Александр Драгуца - к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.