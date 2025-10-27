Двое братьев задержаны за разбойное нападение на предпринимателя в Москве

Полицейские задержали двух братьев, подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

«В полицию обратился предприниматель и сообщил, что в центре столицы в отделении банка он обменял более 3 млн руб. на иностранную валюту, после чего на него напали неизвестные и нанесли удар по голове. От удара он потерял сознание, а очнувшись, обнаружил пропажу сумки с деньгами. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве на территории Московской области задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые братья 43 и 50 лет. Часть похищенных денег изъята. Со слов подозреваемых, они приметили мужчину, когда он менял деньги, проследили за ним и совершили нападение», – рассказал Васенин.

Он добавил, что по данному факту следователем отдела МВД России по району Хорошево-Мневники было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.