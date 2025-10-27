В Северной Осетии еще троих росгвардейцев задержали за взятки

Еще трое сотрудников Росгвардии в Северной Осетии задержаны за взятки. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Х. И. Засеев, Т. В. Цаллагов, Г. С. Арунов заключены под стражу сроком на один месяц пять суток - до 28 ноября.

В сентябре ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики сообщал об избрании меры пресечения семи росгвардейцев, в том числе об аресте начальника управления и его заместителя.