Турист сорвался с ограждения Пантеона в Италии на глазах у дочери и не выжил

Турист из Японии сорвался с ограждения Пантеона в Риме (Италия) на глазах у дочери и не выжил. Об этом пишет британская газета The Sun.

По данным правоохранителей, 69-летний Моримаса Хибино сидел на краю стены возле известной достопримечательности Европы, а затем потерял равновесие и упал с высоты семи метров. К полиции обратился проходящий в это время мимо священник, который заметил лежащего на земле Хибино. После этого на место происшествия вызвали службу спасения.

Уточняется, что для того, чтобы подобраться к мужчине, работникам экстренной службы пришлось выломать ворота снаружи достопримечательности. Вскоре после того, как они добрались до лежачего туриста, было объявлено, что он не выжил.

Ранее американский турист упал спиной на железный забор у Колизея в Риме. Иностранец захотел сделать селфи у достопримечательности, однако не удержал равновесие.