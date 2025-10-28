Главу общества защиты животных арестовали после смерти ребенка из-за собак

Березовский районный суд заключил под стражу до 25 декабря председателя красноярской региональной организации защиты животных после смерти 10-летнего ребенка в результате нападения собак под Красноярском. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"Сегодня Березовским районным судом Красноярского края по ходатайству следствия председателю общественной организации, ответственной за отлов бродячих собак, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 декабря", - сообщили в ведомстве.

По информации ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, речь идет об общественной организации "Мой пес". Из открытых источников известно, что организацию возглавляет Ирина Музыка.

Утром 25 октября в Березовском районе Красноярского края 10-летний мальчик шел через поле к знакомому пастуху, чтобы вместе с ним пасти скот. По пути на ребенка напали бродячие собаки. В результате укусов мальчик умер на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).