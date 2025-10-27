Рабочий пострадал, упав в шахту лифта на стройплощадке на севере Москвы

Госпитализацией в лечебное учреждение завершился для мастера из Белоруссии рабочий день на стройке многоэтажки на Ходынском бульваре 26 октября. Мужчина упал с высоты трех метров и получил травмы.

Как стало известно «МК», инцидент произошел около 21.00. В какой-то момент 25-летний оператор бетонного насоса не заметил под собой отсутствие напольного покрытия и упал в планируемую шахту лифта.

По словам коллег, пострадавший был трезв и не находился под действием наркотических веществ. Его доставили в реанимацию с ушибом легкого, переломом бедра и сотрясением головы.