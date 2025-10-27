Россиянин упрекнул незнакомца за яркие татуировки и поплатился

В Татарстане будут судить 19-летнего юношу, который применил силу к мужчине после замечания, сообщают «Челнинские известия».

© Газета.Ru

Конфликт между незнакомцами произошел в Набережных Челнах. Пострадавший разговаривал на улице со своей супругой и обратил внимание на молодого человека, который проходил мимо.

46-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заметил на открытых участках тела юноши яркие татуировки и сделал ему замечание. Прохожий отреагировал на упрек агрессивно и тут же ударил оппонента кулаком по голове. Тот упал и ударился о брусчатку.

Единственной свидетельницей инцидента стала жена пострадавшего, а он сам попал в больницу с жалобами на проблемы с памятью и не смог дать показания. Нападавшего задержали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.