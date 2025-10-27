В Бразилии полиция расследует необычное дело о поджоге спортивного автомобиля Porsche 911 Carrera, предположительно совершенного его же владельцем ради получения страховки, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, в полицию обратился мужчина, заявивший, что его якобы похитили вооруженные люди. По словам бразильца, злоумышленники остановили его на трассе, запихнули в багажник Porsche и вывезли в сельскую местность города Лапа, где подожгли машину. Мужчина утверждал, что ему удалось выбраться и спастись благодаря прохожим, услышавшим его крики.

Однако в ходе расследования полиция обнаружила видеозапись с камеры наблюдения ближайшей фермы, которая показала совсем иную картину. На кадрах видно, как человек, похожий на владельца Porsche, самостоятельно обливает автомобиль бензином и поджигает его. Несмотря на предъявленные доказательства, мужчина продолжает настаивать на версии о похищении, ссылаясь на ожоги как на «доказательство» своих слов.

В полиции добавили, что автомобиль 2018 года выпуска имел задолженность по транспортному налогу, что могло затруднить его продажу. Porsche оценивался примерно в $130 тысяч, и следствие предполагает, что владелец пытался получить страховую выплату.