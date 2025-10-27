После атак ВСУ по Брянской и Белгородской областям завели уголовные дела

Российские следователи возбудили уголовные дела о террористических актах после атак вооруженных сил Украины на автобус с мирными жителями в Брянской области и на поселок в Белгородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

ГСУ СКР возбуждены уголовные дела о терактах по фактам атак ВСУ на гражданские объекты в Белгородской и Брянской областях, поделились подробностями в ведомстве.

По информации следственных органов, в Погарском районе Брянской области боевики вооруженных сил Украины нанесли удар дронами-камикадзе по автобусу с мирными жителями, из-за чего водитель погиб на месте, 5 пассажиров получили ранения.

В Белгородской области ВСУ атаковали поселок Маслова Пристань Шебекинского округа, пострадали 10 мирных жителей, включая 2 несовершеннолетних.

В ходе расследования будут установлены все детали преступных действий вооруженных сил Украины, а также конкретные лица, причастные к атакам на гражданские объекты на территории Российской Федерации, отметили в Следственном комитете РФ.