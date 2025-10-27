Суд постановил выдать ФРГ обвиняемого в подрывах «Северных потоков»

Суд итальянского города Болонья принял решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в терактах на газопроводах «Северный поток», произошедших в 2022 году. Об этом заявил его адвокат Никола Канестрини.

В заявлении защиты Кузнецова говорится, что Апелляционный суд Болоньи вынес решение о его выдаче Германии. Решение принято во исполнение Европейского ордера на арест, выданного Федеральным кассационным судом ФРГ.

«Адвокат объявляет, что обжалует это решение в Верховном кассационном суде, поскольку в ходе разбирательства были допущены серьезные процессуальные нарушения», - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что упомянутые нарушения «ставят под сомнение» законность и соблюдение принципов «надлежащей правовой процедуры». На прошедшей неделе итальянский Верховный кассационный суд Италии отменил решение об экстрадиции. Было назначено новое судебное разбирательство. Заседание по делу состоялось в Болонье в минувший четверг.

Адвокат Канестрини обратил внимание, что между государствами Евросоюза не соблюдается принцип взаимного доверия. Он отметил, что не было принято во внимание решение суда Польши, которое освободило другого фигуранта по делу о подрыве «Северных потоков» Владимира Журавлева. Кроме того, защита указала, что на нынешнем этапе используются доказательства, которые верховный суд Италии ранее признал недействительными. Также в заявлении было отмечено, что не принимается во внимание якобы политический характер дела Кузнецова.

«Мы продолжим бороться за то, чтобы судья наконец-то по существу оценил вопросы международного права и иммунитетов» - заявил адвокат.

В ночь на 21 августа итальянская полиция по запросу прокуратуры ФРГ арестовала в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова. Его считают координатором подрыва газопроводов «Северный поток». Суд города Болонья подтвердил арест, было назначено заседание по вопросу экстрадиции Кузнецова в ФРГ.

От добровольной выдачи в Германию украинский гражданин отказался. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ. В ходе первого процесса он заявил, что в момент подрыва находился на Украине и якобы не имеет отношения к теракту.

Адвокат Канестрини в качестве доводов привел режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт, происходящий на ее территории. По его мнению, события вокруг подрыва «Северных потоков» следует считать якобы военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу командования.

26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах в ЕС - «Северный поток 1» и «Северный поток 2». ФРГ, Дания и Швеция не исключили, что это была целенаправленная диверсия. Оператор газопроводов Nord Stream AG отметил, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки их ремонта не поддаются оценке. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но до сих пор ничего не получила.

