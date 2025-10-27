Число погибших при взрыве на заводе в Копейске выросло

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области возросло до 13 человек, подтвердили в пресс-службе правительства региона.

© Александр Чирков/ТАСС

«Сформирован список жертв трагедии. В нём 23 сотрудника предприятия. 13 человек признаны погибшими, их тела найдены», — говорится в официальном сообщении.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия в поисках останков других погибших.

Как уточнили в МЧС, предстоит длительная работа по идентификации жертв.

Уязвимость внутри периметра: одна из версий ЧП на заводе в Копейске - внутренняя диверсия

Ранее сообщалось, что семьи погибших при взрыве в Копейске получат по 10 млн рублей.