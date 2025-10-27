Число погибших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 13
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области возросло до 13 человек, подтвердили в пресс-службе правительства региона.
«Сформирован список жертв трагедии. В нём 23 сотрудника предприятия. 13 человек признаны погибшими, их тела найдены», — говорится в официальном сообщении.
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия в поисках останков других погибших.
Как уточнили в МЧС, предстоит длительная работа по идентификации жертв.
Уязвимость внутри периметра: одна из версий ЧП на заводе в Копейске - внутренняя диверсия
Ранее сообщалось, что семьи погибших при взрыве в Копейске получат по 10 млн рублей.