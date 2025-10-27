Рыбак утонул в Кузбассе

Глава кузбасского города сообщил о гибели рыбака.

О гибели рыбака сообщил глава Киселевска Кирилл Балаганский.

– Пренебрегая всеми правилами безопасности, а учитывая погодные условия и здравым смыслом, рыбаки уже начали выходить на неокрепший лед реки Кара-Чумыш, – отметил Балаганский.

Мэр рассказал, что сам инцидент произошел в субботу – тогда трое мужчин оказались в воде в районе моста. Так, двое из них смогли выбраться, а вот тело третьего достали водолазы.

Глава города напоминает, что лед на реках сейчас непрочный. Выходить на него еще нельзя.

Мэр призвал кузбассовцев соблюдать правила безопасности и беречь себя.