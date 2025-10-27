На Камчатке завели дело после грубой посадки самолета Як-40

Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна возбуждено после грубой посадки самолета Як-40 на аэродроме Тигиль Тигильского района Камчатского края, произошедшей 1 сентября, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

© Алпаткин Александр/TACC

"1 сентября около 12:00 воздушное судно Як-40, выполнявшее рейс Петропавловск-Камчатский - Тигиль, при посадке на аэродроме Тигиль Тигильского района Камчатского края получило повреждения вследствие грубой посадки, вызванной превышением максимально допустимой посадочной скорости. <...> Камчатской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение Восточным МСУТ СК России по данному факту уголовного дела ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

В результате проверки установлено, что ущерб составляет 1 млн рублей, пострадавших нет. Также выявлены нарушения обязательных требований при эксплуатации воздушного транспорта, а также порядка уведомления об инциденте, поскольку соответствующие сведения в органы контроля и надзора не поступали. В авиакомпанию, эксплуатирующую воздушное судно, внесено представление об устранении нарушений и причин, способствующих их совершению.

Кроме этого, МТУ Ространснадзора по ДФО также выявило нарушения при подготовке летного состава, обеспечении системы управления безопасностью полетов, ненадлежащий контроль за персоналом, выполняющим техническое обслуживание, что послужило основанием для внесения предписаний.