Женщина сумела выжить после прыжка с моста на севере Москвы

Неизвестная женщина упала с моста на севере Москвы в ночь на понедельник.

Как стало известно «МК», инцидент произошел около 3 часов ночи на мосту Ленинградского шоссе через канал имени Москвы.

Очевидцы обнаружили на месте происшествия одну початую и одну не открытую бутылку с алкоголем, а также женские кроссовки. Спасатели рассчитывали нашли тело, однако позднее выявили свидетеля, который рассказал, что женщина самостоятельно выбралась из воды и ушла в сторону домов.