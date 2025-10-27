Бывшая тюремщица предстала перед судом за отношения с заключенным

В британском городе Сток-он-Трент 28-летняя бывшая сотрудница тюрьмы предстала перед судом по обвинению в запретных отношениях с заключенным, сообщает Daily Mail.

© Соцсети

По данным газеты, Сару Барнетт официально обвинили 23 октября, после того как она была замечена в запрещенных разговорах с заключенным. Инцидент произошел в тюрьме HMP Dovegate в Уттоксетере, графство Стаффордшир, где содержатся одни из самых опасных преступников Великобритании. По данным прокуратуры, Барнетт «умышленно не исполняла свои обязанности и нарушала должностные обязанности, поддерживая личные отношения с заключенным».

По версии следствия, запрещенная связь происходила с 11 по 24 августа 2023 года. После раскрытия инцидента Сара покинула пост тюремного сотрудника и в настоящее время работает частным косметологом. Согласно ее сайту, бизнес предлагает услуги по уходу за бровями и ресницами в ее родном городе Руджли, также в Стаффордшире. Она пока не делала публичных заявлений по поводу судебного разбирательства.

В суде первой инстанции в Дерби женщина предстала по обвинению в служебной халатности. Сама тюремщица отрицает свою вину. Женщина должна вновь явиться в суд Кроун-корты Дерби 6 ноября.

Отмечается, что Барнетт не первая сотрудница этой тюрьмы, обвиненная в незаконной связи с заключенным. За последнюю неделю также была задержана Хизер Пинчбек, которая признала себя виновной в нескольких звонках Джозефу Харди, 31 года, заключенному, отбывающему 14-летний срок за нанесение тяжкого вреда здоровью. Пинчбек предстала перед Бирмингемским Кроун-кортом 22 октября и получила условное освобождение до вынесения приговора 9 января 2026 года.