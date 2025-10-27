Гладков рассказал о состоянии Белгородского водохранилища после атаки ВСУ

Ситуация с повреждённой плотиной Белгородского водохранилища остаётся под контролем, но угроза новых обстрелов сохраняется. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По состоянию Белгородского водохранилища — ситуация стабильная. Но опасность остаётся из-за угрозы повторных обстрелов», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Гладков обратился к жителям близлежащих населённых пунктов с просьбой соблюдать рекомендации местных властей. Ранее в субботу он сообщал о повреждении плотины в результате удара ВСУ и возможном подтоплении территорий, где проживает около тысячи человек.

Власти продолжат проводить подомовые обходы в зоне возможного подтопления. Жителям ранее советовали при необходимости переместиться в пункты временного размещения.