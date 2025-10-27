Зятя депутата Госдумы похитили в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали участников преступной группы, которые похитили зятя депутата Госдумы и требовали у него 10 миллионов рублей. Как выяснилось, той же суммой злоумышленники планировали завладеть, напав на футболиста «Зенита» Андрея Мостового.

По данным следствия, исполнители действовали по указанию неизвестного заказчика, с которым связывались через Telegram. Половину выкупа похитителям обещали оставить себе, передает «Фонтанка».

Жертв преступники поджидали у супермаркета популярной сети на Вязовой улице. 23 октября они попытались затащить в машину футболиста «Зенита» Андрея Мостового, но тот сумел вырваться и позже обратился в полицию.

Оперативники задержали похитителей, когда они катали по городу вторую жертву — Сергея Селегеня, зятя депутата ГД ФС РФ Макарова. Мужчину заставляли звонить родственникам и требовать деньги, однако родные сразу сообщили в правоохранительные органы.

Очевидцы сообщили о похищении человека у Ярославского вокзала в Москве

Сегодня Петроградский суд должен выбрать меру пресечения для задержанных.