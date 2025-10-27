Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище после атак ВСУ

Гладков: ситуация на Белгородском водохранилище после атак ВСУ стабильна
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя ситуацию с состоянием Белгородского водохранилища, заявил, что обстановка стабильная.
При этом он подчеркнул, что опасность остаётся из-за угрозы повторных обстрелов.
Ранее он заявил, что после удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища вода частично затопила только чуть более десяти частных огородов. Жильё, по его словам, не подтоплено.