Гладков рассказал о ситуации на Белгородском водохранилище после атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя ситуацию с состоянием Белгородского водохранилища, заявил, что обстановка стабильная.

При этом он подчеркнул, что опасность остаётся из-за угрозы повторных обстрелов.

«Поэтому, дорогие жители близлежащих сёл, уже сделано два подомовых обхода, пожалуйста, слушаем ту информацию и действуем согласно тем рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Будьте очень, пожалуйста, очень внимательны», — написал Гладков в Telegram-канале.

Ранее он заявил, что после удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища вода частично затопила только чуть более десяти частных огородов. Жильё, по его словам, не подтоплено.