Жительница Донецка рассказала о гибели её родственников из-за атаки ВСУ

Жительница Донецка рассказала военкору RT Виктору Мирошникову, что дрон ВСУ попал по квартире её родителей ночью.

«Я выскочила на улицу прямо в ночной рубашке, глянула на окно — горят окна квартиры моих родителей. Мы поднялись наверх с мужем. Папа там стоял в квартире, мы его вытащили на лестничную площадку», — отметила женщина.

В результате атаки дрона ВСУ погибли её мать и бабушка. Отец женщины был ранен.

Кадры опубликованы в Telegram-канале RT.

Ранее в МЧС по ДНР сообщали, что два человека погибли, ещё один пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ по жилому дому в Ленинском районе Донецка.

Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки ударных БПЛА было зафиксировано возгорание многоквартирных жилых домов в Ленинском и Будённовском районах города.