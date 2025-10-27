Жительница Донецка рассказала о гибели её родственников из-за атаки ВСУ
Жительница Донецка рассказала военкору RT Виктору Мирошникову, что дрон ВСУ попал по квартире её родителей ночью.
«Я выскочила на улицу прямо в ночной рубашке, глянула на окно — горят окна квартиры моих родителей. Мы поднялись наверх с мужем. Папа там стоял в квартире, мы его вытащили на лестничную площадку», — отметила женщина.
В результате атаки дрона ВСУ погибли её мать и бабушка. Отец женщины был ранен.
Кадры опубликованы в Telegram-канале RT.
Ранее в МЧС по ДНР сообщали, что два человека погибли, ещё один пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ по жилому дому в Ленинском районе Донецка.
Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки ударных БПЛА было зафиксировано возгорание многоквартирных жилых домов в Ленинском и Будённовском районах города.