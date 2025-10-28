Сильнейший за год ураган подошел вплотную к Ямайке

Мощный ураган «Мелисса» пятой категории начал разрушать Ямайку, еще не подойдя к острову вплотную. Внешние дождевые полосы шторма уже повалили деревья, вызвали оползни и оборвали линии электропередач. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления ямайских властей.

«Мы отреагировали, устранили препятствия и вновь открыли все дороги, кроме одной, которые были заблокированы», — заявил министр Ямайки Роберт Морган на экстренной пресс-конференции.

При этом он призвал жителей сохранять бдительность, отметив, что камнепады продолжают представлять непосредственную угрозу. Власти острова готовятся к ухудшению ситуации — из более чем 800 подготовленных убежищ уже используются 76, в них размещены около 970 человек.

Ураган «Мелисса» сформировался в Атлантическом океане и стремительно набирал силу, ранее достигнув четвертой категории и вызвав масштабную эвакуацию на Ямайке и Кубе. По прогнозу, стихия должна пройти вблизи Ямайки или прямо над островом, что повысило угрозу наводнений и оползней в регионе. Атлантический сезон ураганов традиционно продолжается до ноября, и такие погодные явления регулярно сказываются на странах Карибского бассейна.