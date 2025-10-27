Выяснилось, что мужчина годами хранил дома скелет отца из-за бедности

История, от которой становится не по себе, случилась в японской префектуре Хоккайдо. Сотрудники социальной службы, пришедшие проверить дом 61-летнего Масахико Ичидзе, наткнулись на жуткую находку: в одной из комнат лежали частично скелетированные останки его 91-летнего отца, Такэси.

Проверку решили провести, когда стало очевидно — старик давно не выходит на связь и не появляется в привычных местах. Когда дверь наконец открыли, запах смерти уже витал в воздухе.

Полиции Масахико объяснил всё просто, почти безэмоционально: «У меня не было денег на похороны». Он не стал ни вызывать полицию, ни обращаться к службам — просто оставил тело отца дома, будто время могло решить проблему само.

Теперь найденные останки направлены на экспертизу.