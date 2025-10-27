В Южно-Китайском море потерпели крушение истребитель и вертолет ВС США

Вертолет и истребитель американских ВМС потерпели крушение в результате двух инцидентов в Южно-Китайском море. Об этом сообщил Тихоокеанский флот США в соцсети Х.

© Lenta.ru

"В 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря во время выполнения плановых операций с борта авианосца USS Nimitz", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что через полчаса истребитель F/A-18F Super Hornet также потерпел крушение. В обоих случаях экипаж успел катапультироваться, обошлось без пострадавших.