МВД: мошенники просят оплатить по новым реквизитам аренду жилья

Аферисты под видом собственников жилья стали просить съемщиков квартир оплатить аренду якобы по новым реквизитам. Об этом, ссылаясь на материалы МВД России, сообщает ТАСС. Мошенники связываются с жильцами съемных квартир и, представляясь собственниками, заявляют, что необходимо оплатить аренду по "новым реквизитам". На самом же деле эти реквизиты принадлежат преступникам. После перевода денег связь с лже-собственниками сразу же обрывается. В связи с распространением такой мошеннической схемы в МВД рекомендуют оплачивать аренду только по проверенным реквизитам, согласованным лично с собственником жилья. Кроме того, всегда следует уточнять у арендодателя изменения в платежных данных. 26 октября в МВД Российской Федерации сообщили, что количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за 9 месяцев 2025 года, выросло более чем на 100% к прошлому году.

