«Ей можно было помочь»: российская альпинистка о спасении Наговициной

Российская альпинистка Алина Пекова, покорившая все 14 восьмитысячников мира за полтора года, в интервью Надежде Стрелец выразила мнение, что россиянке Наталье Наговициной можно было помочь.

© Соцсети

«Мне кажется, ей можно было помочь. Шанс был. Сами спасатели не отрицают этого. Но был конец сезона, в лагере находилось уже не так много людей, все были уставшие. Нужен был сильный альпинист, который был бы не против пойти, смог бы рискнуть своей жизнью, и не одного человека, не одного спасателя», — заявила она.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200 метров. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, попытались ей помочь, однако спуститься с Наговициной не вышло. После этого было предпринято еще несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

Сын Наговициной высказался о ее гибели

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. В следующие дни сообщалось, что могут быть предприняты новые попытки спасения, однако этого так и не произошло.

2 сентября телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры облета дроном палатки Наговициной и сообщила, что ее нет в живых.