Двое подозреваемых в краже из Лувра попались благодаря ДНК

Спустя почти неделю после кражи драгоценностей из Лувра французская полиция задержала двух подозреваемых. Оба мужчины — парижане. Сотрудникам удалось вычислить их по ДНК, оставленному на месте преступления.

Министр внутренних дел Франции на своей странице в X выразил (соцсеть X заблокирована в РФ) искренние поздравления следователям. Расследование, по его словам, должно продолжаться с соблюдением тайны следствия. Поэтому подробностей о задержанных немного. Сообщается, что одного из мужчин задержали в столичном аэропорту Шарля де Голля — он пытался сесть на рейс до Алжира. Оба мужчины ранее уже были связаны с ограблением ювелирных магазинов.

Известно, что всего полиция разыскивает четверых подозреваемых: тех, кто забирал драгоценности, и тех, кто помогал преступникам скрыться. Но какую роль исполняли задержанные, не сообщается, отмечает сотрудник отдела полиции и правосудия BFM TV Мэтьяс Тэссон:

«На данный момент мы еще не знаем, за что именно они отвечали в группе преступников. Мы ожидаем от прокуратуры Парижа более конкретных подробностей об их обязанностях. Конечно, у следователей будет очень много вопросов к этим двум людям. Посмотрим, ответят ли они, решат ли сами сообщить подробности или промолчат. Убегая, они оставили на месте ряд предметов. Эти улики позволили полиции идентифицировать их. Теперь задержанных нужно допросить перед лицом очевидно веских доказательств. Подозреваемому всегда сложнее хранить молчание и не раскрывать ряд вещей. Мы увидим, прояснятся ли обстоятельства после задержания».

Прокурор Парижа Лор Беко заявила, что сейчас над делом работают более сотни детективов. И, как пишет The Telegraph, они уверены, что к краже причастен сотрудник службы безопасности музея.

Детективы обнаружили, что один из охранников переписывался с потенциальными грабителями. Преступники могли получить сведения о системах безопасности Лувра еще до совершения кражи.

Этой версии придерживаются и другие представители криминального мира: в своих репортажах об ограблении Лувра ряд СМИ обратился за комментариями к бывшим похитителям драгоценностей. Все они убеждены, что у преступников был свой человек в музее. В эфире телеканала CBS своим мнением поделился, в частности, 64-летний Ларри Лоутон, отсидевший 11 лет за серию ограблений ювелирных магазинов на сумму более 18 млн долларов:

«Я думаю, что это любительская работа. И у них был свой человек внутри музея. Всегда кто-то должен знать, что происходит на месте. Откуда они знали, что там не было электронного устройства, которое атаковало бы их или подало сигнал, когда они вытащат драгоценность из витрины? Откуда они знали, что стекло можно разрезать обычным инструментом из магазина? Кто-то из них знает кого-то в Лувре. Это может быть девушка, жена или гид. Плюс они совершили так много ошибок. Я бы сделал лучше. Вы должны подготовить себе канал сбыта, прежде чем пойдете на ограбление. Вы должны быть уверены, что вообще сможете продать то, что возьмёте. Даже в игре GTA персонажи действуют лучше. Очевидно, это любители».

Как отмечает французская радиостанция RTL, в пятницу полиция конвоировала ряд ценных экспонатов из Галереи Аполлона в хранилища Банка Франции. Они пробудут там до проведения оценки безопасности в музее. Тем временем, несмотря на возможную поимку двух из четырех грабителей, восемь украденных драгоценностей на общую сумму в 88 миллионов евро все еще не найдены. Для продажи краденого преступникам, вероятно, придётся разрушить экспонаты — разобрать или даже переплавить. Так что, несмотря на хорошие новости, время явно не на стороне полиции.