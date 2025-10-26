Китайское судно затонуло после столкновения с сингапурским контейнеровозом

В Южно-Китайском море у побережья Гуанчжоу произошло столкновение китайского грузового судна Hai Li 5 и контейнеровоза Wan Hai A17, зарегистрированного в Сингапуре. В результате инцидента китайское судно затонуло, сообщило Морское и портовое управление Сингапура (МРА).

Как утонили в ведомстве, авария произошла еще в субботу, около 8 часов вечера по местному времени. Власти Сингапура были уведомлены о происшествии в воскресенье. Все 23 члена экипажа контейнеровоза Wan Hai A17 не пострадали, загрязнения акватории также не зафиксировано.

На борту Hai Li 5 находились 15 моряков, из которых двое числятся пропавшими без вести. Китайские спасатели ведут поисково-спасательную операцию в акватории аварии.

Контейнеровоз Wan Hai A17 задержан в порту для содействия следственным действиям китайских властей.