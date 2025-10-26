Подростки избили мужчину на остановке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подростки избили на автобусной остановке мужчину, попросившего их не нарушать общественный порядок. Возбуждено уголовное дело, оно на контроле у главы СК РФ. Об этом сообщает Следственное управление по Свердловской области.

Инцидент заинтересовал СК РФ после публикации видео в соцсетях.

«В социальных медиа распространяется видео, на котором запечатлено, как группа подростков в Екатеринбурге избивает взрослого мужчину. Сообщается, что причиной конфликта могла стать просьба пострадавшего не нарушать общественный порядок», — сообщает ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Глава СК России поручил региональному управлению представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах нападения.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина что-то выговаривает подросткам. Через некоторое время они нападают на него со спины, валят на землю и начинают бить ногами. Все это происходит вечером, возле стоящего рейсового автобуса с пассажирами.