Около 400 тысяч кур, уток, гусей и индеек уничтожены в 30 фермерских хозяйствах из-за угрозы распространения птичьего гриппа, сообщает Институт имени Фридриха Леффлера.

Уточняется, что это было необходимо из-за соответствующего предписания местных властей. Глава института Криста Кюн подчеркнул, что в дальнейшем ожидается рост количества вспышек и заражения гриппом.

Прежде всего ситуация затронула фермы в Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании. Только в последней уничтожены почти 150 тысяч кур-несушек, а в Бранденбурге забили примерно 150 тысяч домашних птиц. Из-за птичьего гриппа пострадали Бавария, Баден-Вюртемберг, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия и Тюрингия.

Ранее США первые с 1992 года закупили куриные яйца из России. Это связано с тем, что из-за эпидемии птичьего гриппа цены на яйца в Штатах резко выросли. Согласно данным на июль 2025 года, цены были на 16,4% выше уровня прошлого года. В результате в июле США начали импорт яиц из России. Тогда они ввезли продукта на 455 тысяч долларов.