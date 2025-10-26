Фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной не успел на СВО до суда

Артур Каменецкий, обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью народной артистки России Ларисы Долиной, не смог оформить контракт с Министерством обороны для участия в специальной военной операции (СВО) до начала судебного процесса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, 27-летний Каменецкий может подать соответствующее прошение на любой стадии судебного разбирательства.

«До начала судебного разбирательства в Подмосковье не стали подписывать с Каменецким документы о приостановлении производства по уголовному делу. <...> Однако это не препятствует ему в дальнейшем подать аналогичное ходатайство на любой стадии судопроизводства», – говорится в сообщении.

В ходе обыска в жилище Каменецкого была найдена банковская карта, на которую Лариса Долина перевела часть своих средств.

Каменецкий, который привлек к мошеннической схеме так называемых «дропперов», впоследствии ставших ответчиками по иску Долиной, был задержан и взят под стражу в конце ноября 2024 года. На допросе он признал свою вину. Известно, что ранее он привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков и распространение нацистской символики, а также был судим за разбой, вымогательство и грабеж.