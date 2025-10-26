Вулкан Тааль начал извергаться на Филиппинах

На Филиппинах произошло извержение вулкана Тааль. Он расположен на острове Лусон в 50 километрах к югу от столицы страны Манилы, сообщает телеканал CNN Philippines.

Уточняется, что произошли три крупных фреатических выброса (раскаленная магма вступила в контакт с большим количеством льда или воды) на высоту до 2,1 километра. Объявлен первый уровень тревоги. Власти посоветовали держаться подальше от кратера и опасной зоны. В нескольких населенных пунктах, расположенных по соседству с вулканом, случилось выпадение пепла.

Тааль считается одним из наиболее активных вулканов Филиппин. Его извержения были одними из мощнейших в истории и начали происходить еще с середины XVI века.

20 октября камчатский вулкан Крашенинникова, который проснулся в августе спустя почти 500 лет, снова выбросил столб пепла. На этот раз на 3300 метров. Облако движется в юго-восточном направлении. Был объявлен «оранжевый« код опасности. Ученые не исключают повторных выбросов пепла.

До этого вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы на высоту 500 метров. Фонтан южного кратера достиг высоты около 1,5 тысячи футов (500 метров), фонтаны северного кратера около 1,1 тысячи футов (330 метров).