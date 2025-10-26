На концерте российского певца произошла массовая драка

Во Владикавказе произошла массовая драка на концерте певца BLIZKEY. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Выступление певца BLIZKEY (настоящее имя Валерия Майромяна), проходившее в ресторане «Торне», закончилось массовой дракой. На небольшой танцпол организаторы продали большое количество билетов. В результате началась давка и драка. Несколько пострадавших обратились за медицинской помощью.

Присутствовавшие на мероприятии зрители сообщили, что подростки в состоянии алкогольного опьянения стали танцевать лезгинку на столах. При этом охрана не вмешивалась.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что участников массовой драки между мигрантами привлекут к ответственности.