Актриса Уколова получила травму в аэропорту Шереметьево

Звезда российских сериалов Анна Уколова упала и травмировалась в столичном аэропорту, прилетев из Калининграда. Очевидцы утверждают, что она неприлично себя вела и была нетрезва, сообщает канал Mash.

По данным Mash, 47-летняя артистка прилетела из Калининграда, а инцидент случился по пути в зону такси.

«Уколова постоянно падала и неудачно приземлилась на руку. Ей помогли две девушки, летевшие в том же самолете, — подняли и отправили медикам», — пишет канал.

При этом свидетели говорят, что актриса якобы вела себя неадекватно: кричала, конфликтовала и нецензурно выражались. Некоторые пассажиры заподозрили, что она злоупотребила алкоголем.

Несмотря на травму, актриса намерена выйти на сцену ДК имени Зуева 29 октября.

Девять лет назад полицейские Шереметьево уже выписывали Уколовой штраф за «нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения».

Артистка известна зрителям по фильмам «Левиафан», «Географ глобус пропил», а также сериалам «Фурцева», «Бальзаковский возраст», «Склифосовский», Трудные подростки» и другим.