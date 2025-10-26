После драки в ЖК «Прокшино» задержали 80 человек

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате массовой драки в районе московского жилого комплекса (ЖК) «Прокшино» задержаны 80 человек. Об этом она сообщила в своем Telegram.

По ее словам, московские следователи продолжают расследование уголовного дела по факту хулиганских действий. В ОМВД «Коммунарский» были доставлены более 80 человек.

«Установлена причастность 19 человек, они задержаны. В отношении двоих из них, ранее приобретших гражданство РФ, рассматривается вопрос о его лишении. На 65 правонарушителей составлены административные материалы», — сообщила Волк.

Также представитель МВД РФ добавила, что в отношении нескольких задержанных решается вопрос о выдворении с территории Российской Федерации.

Ранее стало известно, что в Москве завели уголовное дело после массовой драки мигрантов с палками и лопатами.