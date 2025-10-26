Спасатели отреагировали на сообщения о найденной куртке Усольцевых

Информация о том, что в Партизанском районе Красноярского края обнаружена куртка одного из членов семьи Усольцевых, является фейком, рассказала журналистам «Аргументов и фактов» руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.

Сергей, Ирина и Арина Усольцевы вместе с собакой породы корги пропали в тайге 28 сентября. В первые дни поиски не велись, в последующие в спасательной операции участвовало от 40 до 200 человек — волонтеры, спасатели, полицейские, военные, родственники.

Эксперт по выживанию Федюнин ответил на слухи об аномальной зоне: еще одна версия исчезновения Усольцевых

В ходе поисков неоднократно появлялись материалы о нахождении следов, о звуках собачьего лая, о том, куда и как могли пропасть Усольцевы. В частности, появились публикации об обнаружении куртки.

«Это все фейк», — отметила Торгашина.

Ранее сообщалось, что в том районе, где пропала семья, якобы нашли неучтенное богатое месторождение золота.