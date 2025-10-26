Сибиряк напал на автомобиль с людьми с ножом и попал на видео

В Новосибирске водитель разрезал ножом шины автомобиля и напал на пассажира другого автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

«Ехали по Бугринскому мосту, никого не трогали. Сзади подъехал автомобиль и начал моргать, чтобы перестроились в другую полосу. Я ехала с положенной скоростью, перестраиваться не стала», — приводит он слова пострадавшей.

Затем агрессивный водитель направился к автомобилю и прорезал шину ножом, после чего набросился с ножом на пассажира. После этого он уехал. Пострадавшие написали заявления в полицию.

На кадрах с места происшествия видно, что пассажир пытался задержать нападавшего, открыл двери его внедорожника Mitsubishi Pajero и стал снимать видео. Затем мужчина на внедорожнике быстро уехал.