Стали известны подробности убийства в Берёзовском Свердловской области. 50-летний Рафис Х., убивший супругу за отказ приготовить ему суп, сам сдался полиции спустя восемь дней после преступления, когда подруга жены заподозрила неладное.

Свердловчанина задержали за убийство жены и попытку расчленить её тело
По предварительным данным, 17 октября женщина отказалась приготовить курицу для супа, после чего мужчина вышел из себя, убил её и попытался расчленить тело, но смог лишь частично снять кожу, после чего спрятал труп в сарае, сообщает URA.RU.

Спустя время знакомая женщины встревожилась, что та не выходит на связь, и предупредила её мужа, что собирается идти в полицию. После этого мужчина совершил явку с повинной.

Убийца задержан, возбуждено уголовное дело.

