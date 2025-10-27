Свердловчанина задержали за убийство жены и попытку расчленить её тело

Стали известны подробности убийства в Берёзовском Свердловской области. 50-летний Рафис Х., убивший супругу за отказ приготовить ему суп, сам сдался полиции спустя восемь дней после преступления, когда подруга жены заподозрила неладное.

По предварительным данным, 17 октября женщина отказалась приготовить курицу для супа, после чего мужчина вышел из себя, убил её и попытался расчленить тело, но смог лишь частично снять кожу, после чего спрятал труп в сарае, сообщает URA.RU.

Спустя время знакомая женщины встревожилась, что та не выходит на связь, и предупредила её мужа, что собирается идти в полицию. После этого мужчина совершил явку с повинной.

Убийца задержан, возбуждено уголовное дело.

